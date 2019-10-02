السيسي يفتتح معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

والتقى الرئيس أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق اعلي عائد ممكن لهم ولتكون من اهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

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السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

كما استمع الرئيس من العارضين لمقترحاتهم بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في هذا الإطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

ويعتبر معرض «تراثنا» من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والذي يضم حوالي ٥٠٠ عارض في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وكذلك تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا

السيسي يفتتح معرض تراثنا