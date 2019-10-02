شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتنسيق لمؤتمر «مصر تستطيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتنسيق حول إجراء زيارات للمستثمرين المصريين المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» على هامش انعقاده، والمقرر من 16 و17 أكتوبر الجاري، للتعريف بالمشروعات القائمة والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء؛ توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على استعداده للتعاون المشترك حول تنسيق زيارات للمستثمرين المصريين المشاركين بالمؤتمر، انعكاسا لرغبة مستثمرينا بالخارج في أن يكونوا جزء من جهود التنمية للمنطقة الاقتصادية، ويعد واحدا من أضخم المشروعات القومية العملاقة، حيث يضم سلسلة من المشروعات المتكاملة الصناعية والسياحية والعمرانية وغيرها، إلى جانب تأسيس جيل جديد من المدن الجاذبة للسكان مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، مما يساهم في إعادة رسم خريطة مصر الاقتصادية والسكانية.

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وقالت مكرم إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقصد لمختلف المستثمرين حول العالم خلال الفترة الحالية وتمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، فتلك المنطقة اللوجستية واحدة من أهم مناطق العالم الملاحية وينتظرها مستقبل مشرق خلال الفترة القليلة المقبلة، لذا كان من الضروري التنسيق وإجراء زيارة موسعة تتضمن عرض دقيق ومختص عن طبيعة محور قناة السويس والرؤية المستقبلية الخاصة به والتعرف على ما يحويه من فرص استثمارية ضخمة.

من جانبه، أشاد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأهداف مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، ويأتي في مقدمتها تعريف المستثمرين المصريين بالخارج بالمشروعات القومية العملاقة والفرص الاستثمارية التي ستوفرها هذه المشروعات خلال الفترة الحالية، ومن بين تلك المشروعات محور قناة السويس وما له من دور أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحا أن الأنفاق سيكون لها دور في جعل الإقليم محوراً مستداما يتنافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة.

وأضاف زكي أن الزيارة المتوقعة للمستثمرين المصريين المشاركين بالمؤتمر ستشمل تفقد عدد من الأماكن من بينها أنفاق قناة السويس الجديدة التي تربط القناة بسيناء، كذلك زيارة المنطقة الاقتصادية بما تتضمنه من أكبر رصيف للحاويات في العالم بميناء منطقة شرق بورسعيد، ويضم المحور محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانيات جذب في مجالات النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات لزيادة موارد الدولة وإيراداتها وزيادة التصدير وجذب رؤوس الأموال وزيادة رصيد الدولة من العملات الأجنبية وغير ذلك من الآثار الإيجابية التي تنعكس على اقتصاد الدولة.