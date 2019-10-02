شكرا لقرائتكم خبر عن جني الأرباح يقود البورصة للتراجع وسط عمليات شراء للمؤسسات الأجنبية والعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قِبل الأفراد المصريين والمؤسسات والصناديق المصرية، بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها السوق منذ جلسات نهاية الأسبوع الماضي، فيما شهدت التعاملات عمليات شراء ملحوظة من المؤسسات والمحافظ الأجنبية والعربية.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 59ر714 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3ر1 مليار جنيه، منها نحو 520 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 8ر0% ليغلق عند مستوى 15ر14381 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 56ر2% مسجلا 91ر513 نقطة، كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 78ر1 في المائة لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 14ر1388 نقطة.