شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن «6 أكتوبر» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 39 مكرر (أ)، الصادر، أمس الثلاثاء، قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة، الأحد، السادس من أكتوبر في الوزارات والمصالح الحكومية، وضم اللواء بحري رضا خليل إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء.

Advertisements

وجاء في القرار رقم 2298 لسنة 2019، قرار رئيس الوزراء بأن يكون الأحد السادس من أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وجاء في القرار رقم 2309 لسنة 2019، قرار رئيس الوزراء بضم اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل خليل، المنتدب للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2019 المشار إليه ممثلا عن وزارة النقل، بدلا من اللواء بحري أيمن صالح محمد إبراهيم، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.