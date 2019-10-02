شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مأمورية استئناف فوة.. وعضو «القضاء الأعلى» يطالب بالعدالة الناجزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح المستشار محمد عبدالنبي، رئيس محكمة طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، مأمورية استئناف فوه، تنفيذا لقرار المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بإنشاء المأمورية لخدمة المتقاضين بمراكز فوه ودسوق ومطوبس وقلين، على أن تتبع محكمة كفرالشيخ الابتدائية.
وأعرب «عبدالنبي» عن سعادته لوجوده بمدينة فوه قائلا إن «العدل البطيء نوع من الظلم، وهدفنا هو تحقيق العدالة المنشودة، وعودة الحقوق لأصحابها في أسرع وقت لتسود الطمأنينة، وهذا ما نسميه بالعدالة الناجزة، لذلك أنشأنا مأمورية استئناف فوه لتوسطها بين المراكز التابعة لها»، مناشدا القضاة سرعة الفصل في الدعاوى، كما ناشد المحامين والمتقاضين مساعدتهم لتحقيق ذلك.
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