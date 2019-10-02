شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل منتدى «الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي» في «الأزهر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المشاركون في فعاليات منتدى «الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي» الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود لحماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية والمتطرفة من خلال استغلال هذه الجماعات للمنصات الالكترونية ومواقع «السوشيال ميديا» في نشر الشائعات والأكاذيب.

وقال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن «الحرب الآن ليست حرب عسكرية، بل أصبحت حربًا في العقل وضد العقل»، مشيرًا إلى أن «مصر تتطلع لمستقبل أفضل للبشرية وجميعنا مطالبون بمحاربة الأفكار الخبيثة».

وأضاف القوصى في كلمته التي حملت عنوان: «الإرھاب واستراتیجیات المواجھة الفكریة»، بالجلسة الافتتاحية للمنتدى إن «أمانة الكلمة في وسائل الإعلام ليست كلمة فحسب بل هي مثل الشجرة الطيبة»، لافتا إلى أن «الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تعمل على تحصين العقول من تلك الأفكار الخبيثة».

من جانبه، حذر الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، من خطورة استغلال الجماعات والتنظيمات الإرهابية للمنصات الالكترونية ومواقع السوشيال ميديا في نشر الأكاذيب والشائعات في المجتمع، مؤكدًا أنه «من أمانة الكلمة الكف عن ترويج الشائعات وعدم شيوع الفاحشة بالحديث بها فالكلام في الفحش فحش، وديننا أمرنا بميثاق شرف الكلمة وعلى جميع أساتذة الإعلام العمل على ترسيخ أمانة الكلمة».

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وأوضح سلطان في كلمته التي حملت عنوان «مسؤولیة الكلمة وأثرھا في بناء السلم المجتمعي» أن عقد هذا المنتدى يهدف إلى نشر الوعى والثقافة وتبادل الخبرات، وفى إطار مبادرة المنظمة «أوطان بلا إرهاب»، وضمن اهتمام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ودعماً لجهود الدولة المبذولة لمواجهة التطرف والإرهاب حول العالم.

وأشار إلى أن المنتدى يهدف أيضا إلى توجيه الشباب نحو رؤية إعلامية واضحة تحصنهم من الوقوع في مخاطر الإعلام المضلل وتدعم قدراتهم الذاتية على قراءة الرسالة الإعلامية بوعي، كما تمكنهم من اكتشاف الرسائل السلبية والمضللة التي انتشرت مؤخراً.

وقامت الدكتورة أنوار عثمان، المشرف على مشروع سفراء الأزھر، ضمن فعاليات المنتدى بعرض لمشروع سفراء الأزھر وما يتضمنه من مجالات وأهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها.

فيما ناقش المشاركون في الجلسة الثانية للمنتدى «المحاور الإعلامية المتخصصة»، حيث تحدث الدكتور سامي الشريف، وزیر الإعلام الأسبق وعمید كلیة الإعلام بالجامعة الحدیثة للتكنولوجیا والمعلومات عن «الدرایة الإعلامیة للشباب في مواجھة التضلیل الإعلامي»، كما تحدث الدكتور حسین أمین، أستاذ الصحافة والإعلام حول «الإعلام الدولي وتطور مسار الصورة الذھنیة للإسلام في الغرب» .

مؤتمر الأرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي

مؤتمر الأرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي

مؤتمر الأرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي

مؤتمر الأرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي

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