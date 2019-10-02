شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية للفريق أسامة ربيع داخل منشآت هيئة قناة السويس ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، منشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة بورسعيد، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، شملت الجولة التفقدية ترسانة بورسعيد البحرية، ومركز التدريب المهني، والشركة الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية.

بدأت الجولة، بتفقد رئيس الهيئة، لترسانة بورسعيد البحرية، يرافقه المهندس عادل فريد، مدير إدارة الترسانات بالهيئة، والمهندس عادل شبراوي، رئيس ترسانة بورسعيد، والمهندس سيد أبوالفتوح مستشار رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الترسانة والعاملين بها.

تضمنت الجولة التفقدية ورشة التجميع لمتابعة مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة من طراز «مصاحب» وأعمال بناء الونش العلوي 30/60 طن، والمقرر تركيبه في ساحة صيانة قسم بناء السفن بترسانة بورسعيد البحرية بديلاً للونش المكهن ليتولى خدمة وصيانة الوحدات المتراكية على الرصيف الشرقي للحوض الغربي بالترسانة، حيث تسمح أبعاده وحمولته بتحقيق الاستفادة القصوى منه فتصل حمولته إلى 60 طنا حتى مسافة 11 مترا عن مركز الونش وإلى 30 طنا حتى مسافة 37 مترا عن مركز الونش فيما تصل حمولته إلى 7 أطنان حتى مسافة 40 مترا عن مركز الونش.

عقب ذلك، قام رئيس الهيئة بالمرور على ورشة التشكيل التي تضم ماكينة CNC ومعدات التشكيل، ثم تفقد أعمال صيانة كباش الإنقاذ وأعمال بناء القاطرة «عبدالحميد يوسف» بقوة شد ٧٠ طن ويبلغ طول القاطرة 35.8 متر، وعرضها 12.5متر، وغاطسها 3.35 متر، وكان الفريق أسامة ربيع قد شهد تدشينها في نهاية شهر أغسطس الماضي.

تلا ذلك، المرور على ورشة الصيانة بقسم الآلات، واختتم رئيس الهيئة جولته بالترسانة بتفقد الحوض العائم حمولة ٥٠٠٠ طن بعد تجديده ورفع كفائته برفعه على الحوض 25000طن وتجديد شهادة هيئة الإشراف الدولية الإنجليزية الخاصة به، ويختص الحوض بإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحدات البحرية المختلفة للهيئة.

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الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يتفقد منشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة بورسعيد وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يتفقد منشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة بورسعيد وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها

خلال الزيارة، أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية إعلاء القيم العليا في التفاني في العمل والحفاظ على مقدرات الوطن وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي تريد النيل من إنجازات الوطن وما تحقق خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل الهمة العالية للرئيس عبدالفتاح السيسي والمخلصين من أبناء هذا الوطن لتصبح تلك الإنجازات العملاقة التي أذهلت العالم حقيقة ملموسة تؤكد على قدرة الإنسان المصري على التحدي.

وأوضح رئيس الهيئة أن قائمة المشروعات العملاقة التي تحققت بالفعل تضم الكثير والكثير منها مشروع قناة السويس الجديدة واكتشافات حقوق الغاز العملاقة، وحفر الأنفاق الجديدة أسفل القناة، وبناء شبكة الكباري العائمة على طول القناة والتي تضم 5 كباري عائمة، ومشروع الاستزراع السمكي، هذا بالإضافة إلى بناء شبكة طرق عملاقة تربط حميع المحافظات المصرية بالطرق الدولية وما لها من قيمة كبرى في مجال النقل واللوجستيات.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري هي إحدى النقاط المضيئة؛ حيث استطاعت مبادرة الرئيس «100 مليون صحة» الكشف على ما يزيد عن 60 مليون مصري وتقديم العلاج الفعال ضد فيروس «سي» وغيرها الكثير من الأعمال العظيمة التي تعلي راية الوطن.

واختتم الفريق ربيع، كلمته، مع العاملين بالترسانة، بأن «الحفاظ على مقدرات الوطن ومنجازاته هي الهدف الذي نعمل جميعاً لأجله»، كما أكد أن هيئة قناة السويس لا تنسى أبنائها وتسعى دائماً لتوفير الخدمات المختلفة لهم والارتقاء بها تقديراً لرحلة عطائهم وخدماتهم الجليلة لرفعة الهيئة. وشدد العاملون بالترسانة من مختلف الفئات والتخصصات بأنهم سيحافظون على هذا الوطن المفدى بأرواحهم ولن يسمحوا لأحد بالمساس بأمنه واستقراره.

عقب ذلك، توجه الفريق أسامة ربيع إلى مركز التدريب المهني «الأبرانتيه»، واطمأن خلال جولته على سير العملية التعليمية كما تفقد الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلي ومجمع الورش للتدريب، وحرص على توجيه الطلاب إلى أهمية بذل الجهد للارتقاء بمستواهم العلمي والفني بما يؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما وجهم إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المهنية وتعليمات الأمن والسلامة والحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية المشاركة في بناء الدولة والمشروعات التنموية. ثم انتقل الفريق أسامة ربيع وبرفقته المهندس نصر عبدالعزبز مدير إدارة الشركات إلى الشركة الهندسية البورسعيدية واستمع خلال جولته إلى شرح تفصيلي عن نشاطها وجدول أعمالها خلال الفترة الحالية والذي يتضمن بناء ١٠ مراكب صيد جديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة بناء أسطول الصيد مرة أخرى، علاوة على مشاركتها في بناء ١١ بنتون و٩ مشيات من كوبري رأس بناس العائم الذي تتولى الهيئة بناءه من خلال ترساناتها وشركاتها.

واختتم رئيس الهيئة جولته التفقدية بالتوجه إلى شركة القناة للإنشاءات البحرية، والتقى بها بقيادات الشركة والعاملين فيها وحرص على الاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أنشطة الشركة المختلفة ومستجدات أعمالها وأهمها المشاركة في بناء كوبري رأس بناس وبناء١٢ مركب صيد جديد.