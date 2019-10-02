شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية ذهبية احتفالا بمرور 100عام على بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية بالموافقة على إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه وفضية فئة المائة جنيه، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء بنك مصر، وذلك فى إطار سياسة إصدار عملات تذكارية فى المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية المهمة.

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