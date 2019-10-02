شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للزوجين تجسس أحدهما على تليفون الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى أجاب عنها اليوم الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

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وقال الوردانى خلال البث المباشر: "إنه من بين الأسئلة التى وردت إليه سؤال حول حكم التجسس أو التفتيش فى تليفون الزوج وهل هو حرام أم حلال"، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يتجسس أو يفتش أحد الزوجين فى تليفون الآخر.

وتابع الوردانى:"الشرع الشريف منعنا من التجسس والتحسس، ولكن ما الذى يدفع المرأة للتفتيش فى تليفون زوجته والعكس، صفة "التشكك" وهى مثل زى السرطان "سرطان الحياة الزوجية".

واستطرد مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "من مصادر التشكك التربية أن الزوج والزوجة تشربوا هذا التشكك من النشأة يعنى الأم دائما تربى ابنتها على خلي بالك من حركات زوجك وأن الأصل إن الرجال عنيهم زاغئة، وهذا يؤسس للمعصية المتكررة وهى سوء الظن وهذا حرام، كذلك الابن قد يربيه والده على عدم الثقة فى النساء بشكل عام ويكبر على هذا فيكون دائما لديه سوء ظن وتشكك".