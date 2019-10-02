السيسى يفتتح "تراثنا" للمنتجات اليدوية ويوجه بزيادة مقدار الدعم للمعرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس الفتاح السيسى صباح اليوم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذى يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. والتقى الرئيس اثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم علي التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجاتالسوق الداخلي والخارجي لتحقيق اعلي عائد ممكن لهم ولتكون من اهم دعائم التنمية التى تخدم الاقتصاد الوطنى. Advertisements وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استمع لمقترحات العارضين بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها سواء داخل مصر او خارجها، وفيهذا إطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالى المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم علي مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.

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