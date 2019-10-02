شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هيئة مكتب لجنة الشباب بالبرلمان.. برئاسة أشرف رشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب أشرف رشاد، برئاسة لجنة الشباب بمجلس النواب، والنائب طارق السيد بمنصب وكيل أول اللجنة ومحمود حسين بمقعد الوكيل الثانى، والنائب محمد زايد بمقعد أمين سر اللجنة، بالتزكية، ولم يحدث آى تغيير فى تشكيل هيئة المكتب عن دور الانعقاد السابق.

يذكر أن انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25، يتم إجرائها مع كل دور انعقاد جديد، فى ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.