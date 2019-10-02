شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بضم اللواء رضا أحمد إسماعيل خليل لعضوية الجهاز الوطنى لتنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بضم اللواء بحرى رضا أحمد إسماعيل خليل، المنتدب للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لمؤانئ البحر الأحمر إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء، ممثلا عن وزارة النقل، بدلا من اللواء بحرى أيمن صالح محمد إبراهيم، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة. Advertisements

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