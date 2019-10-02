شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى رئيسا للجنة الإدارة المحلية للمرة الخامسة..والحسينى والنويشى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك للعام الخامس على التوالى، باكتساح بعدد 26 صوتا، مقابل 5 أصوات للنائبة دينا عبدالعزيز.

وفاز النائب محمد الحسينى 20 صوتا، والنائب بدوى النويشى 19، بوكالة اللجنة، والنائب منى جاب الله بأمانه سر اللجنة.

جدير بالذكر أن النائب المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر فى دور الانعقاد الخامس، هو عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال أربعة أعوام متتالية من 2016 حتى تاريخه، وتولى أمين عام ائتلاف دعم مصر – ائتالف الأغلبية النيابية بمجلس النواب المصرى فى دور الانعقاد الرابع.

وكان د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

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وتجرى هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا، ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان، ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.