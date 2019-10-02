شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: معدل الأمطار خلال شهر سبتمبر وحتى الآن أعلى من المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها، لبحث موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلف، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، التقارير معدلات سقوط الامطار خلال سبتمبر وحتى الآن والتى أكدت أنها أعلى من المتوسط، كما تم مناقشة إجراءات إدارة موسم السيول للعام الجارى، حيث تم توضيح الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بكافة المناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع فى نظام التنبؤ.

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كما استعرضت اللجنة موقف إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة ومنها تطهير المصارف خاصة التى تستقبل مخرات السيول وجاهزية مراكز الطوارئ للتعاون مع كافة القطاعات وكذلك جاهزية المحطات وجسور المصارف لاستيعاب أية زيادات فى مناسيب المياه نتيجة لمخاطر الأمطار والسيول والطقس السيء بالإضافة إلى جاهزية المحطات الحرجة بغرب الدلتا مثل (المكس - الطابية – القلعة – الخيرى – تروجة – ادكو ).

ووجهت الوزارة بضرورة قيام كافة أجهزتها المختلفة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.