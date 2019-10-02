شكرا لقرائتكم خبر عن السفير وائل أبوالمجد يفوز بجائزة أفضل مفاوض لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل السفير وائل أبوالمجد مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية على جائزة "أفضل مفاوض" لعام 2019 ؛ وذلك فى إطار المسابقة التى نظمها معهد الأمم المتحدة للأبحاث والبيئة (اليونيتار) ومقره جنيف.

جاء ذلك بناء على ترشيحات وردت إلى الجهة المنظمة من جانب المفاوضين النظراء من مختلف دول العالم وفى مختلف مجالات التفاوض لترشيح من يرونه المفاوض الأفضل، وذلك من خلال لجنة تحكيم اختارها معهد الأمم المتحدة للأبحاث والتدريب ونتج عنها اختيار السفير وائل أبوالمجد للحصول على الجائزة لعام 2019 بالمشاركة مع المندوب الدائم للبنان فى جنيف.

ويأتى فوز السفير وائل أبوالمجد بالجائزة على خلفية قيادته لمجموعة ال77 والصين فى مفاوضات تغيرالمناخ لتنفيذ اتفاق باريس وإسهامه فى مد الجسور بين الطول النامية والمتقدمة ؛ بما أفضى إلى نجاح المفاوضات للوصول إلى حلول تفاوقية فى هذا الشأن خلال قمة العام الماضى والتى عقدت ببولندا.