شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يهنئ رئيس مجلس الدولة.. ويؤكد على الدور الهام للمجلس فى إرساء الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة، الدكتور شوقى علّام مفتى الديار المصرية، لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، باختياره رئيسا لمجلس الدولة .

وصرح مصدر مسئول بالمجلس، أن الدكتور شوقي علّام مفتى الديار المصرية قد أعرب عن تقديره لمجلس الدولة والدور الهام الذى يقوم به لأداء رسالته النبيلة فى سبيل منح الحقوق والحريات للمواطنين، وإرساء قيم الحق والعدل فى ربوع مصر، مما يعود بالاستقرار على أرجاء الوطن .

وأشار أن المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس أكد على أهمية دور دار الإفتاء المصرية كونها في طليعة المؤسسات الإسلامية التى اُنشئت فى عام 1895م/ 1313هـ، التى تعمل وفقاً لمنهج الإسلام الحنيف، سواء فى المهام الدينية والفتاوى باللغات المختلفة والرد على الشبهات الواردة على الإسلام أو المهام القانونية بتقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة، فضلاً عن تدعم البحث الفقهى بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامى، ودورها التاريخى والحضارى فى كشف أحكام الإسلام فى كل ما استجد على الحياة المعاصرة، فرسالة الإسلام للعالمين تتمثل فى الرحمة التى تحمى ولا تهدد وتصون ولا تبدد .

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وحضر اللقاء المستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس .