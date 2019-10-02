شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يشارك فى اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر وفد من المحاسبين بالجهاز المركزى للمحاسبات، إلى الجزائر، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الـ21 للجنة المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي سيستضيفه مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية خلال الفترة من 6 وإلى 9 أكتوبر 2019.

ويضم وفد الجهاز المحاسبة نجوى أحمد القائم بأعمال وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للرقابة على البنوك، والمحاسب أحمد محمد أبو القاسم المراجع بالإدارة المركزية للرقابة .

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ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ21 للجنة المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التوصيات الواردة فى تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخطط الإستراتيجي وكذلك دراسة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة خلال السنوات 2020- 2022 ومدى توافق تلك الخطط مع المشاريع الواردة فى المخطط الإستراتيجي ومؤشرات قياس أدائها، كما سيتم مناقشة التقدم فى تنفيذ الخطط التشغيلية لعام 2019.