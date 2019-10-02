شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: صرف دفعة المعاشات للأعضاء 14 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، فى اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب صرف دفعة المعاشات للأعضاء من المعلمين يوم 14 أكتوبر الجارى، عقب اكتمال المبلغ المخصص للصرف وضخه فى ماكينات الصراف الآلى.

ووافقت هيئة المكتب خلال اجتماعها، على تعيين منقذ للشاطئ بنادى المعلمين بالإسكندرية للحفاظ على حياة المصطافين من المعلمين وذويهم وخاصةً الأطفال.

وكلفت هيئة المكتب خلال اجتماعها المكتب الهندسى للنقابة بوضع دراسة مكتملة تشمل استغلال المساحات ومراعاة عوامل الأمن والسلامة والرسومات الهندسية الحديثة والجذابة، لاستغلال رئاسة النادى الموازى للشاطئ بالإضافة إلى إنشاء حمام سباحة لإقامة أكاديمية تعليمية تشمل فنون السباحة وتأهيل النشء للبطولات المائية القائمة عليها على أن تشمل تلك الرسومات تطوير الشاطئ أيضاً.

وناقشت هيئة المكتب الاستعدادات المقررة لتنظيم المؤتمر الخاص بالأمانة العامة والهيئة التشاورية المقرر عقده منتصف الشهر الجاري والذي يستمر لمدة 3 أيام بجمهورية مصر العربية ويترأسه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بصفته رئيس الاتحاد.