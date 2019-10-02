شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير العملية التعليمية بكليات قطاع الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، كليات الجامعة بقطاع الدراسة، حيث تفقد كليتي الشريعة والقانون، واللغة العربية بالقاهرة، يرافقه الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وتفقد رئيس الجامعة قاعات الدراسة، وتحدث مع الطلاب، وحثهم على الانتظام في دراستهم من اليوم الأول، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي تردد بين الحين والآخر، والحرص على تحصيل العلم النافع.

كما ناقش رئيس الجامعة مع إدارة الكلية سبل سير العملية التعليمية والعقبات التي تواجهها لوضع الحلول اللازمة لها، مؤكدا حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام أبنائها الطلاب.

ورحب رئيس الجامعة -خلال جولته- بالطلاب الجدد والقدامى، مهنئًا إياهم بمناسبة العام الدراسي الجديد 2019 ـ 2020م، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير سبل الرعاية للطلاب والطالبات، مؤكدًا على قوة وحصانة ووعي الشباب المصري ضد دعاوى التشكيك والشائعات المغرضة التى يروجها أعداء الشعب تنفيذًا لأجندتهم الهدامة.

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‫وأكد رئيس الجامعة للطلاب أن المرحلة الجامعية هي من أهم الفترات التي تصقل مهاراتهم العلمية والحياتية، مشيرا إلى أن الكليات توفر البيئة المناسبة للعملية التعليمية من خلال توفير الوسائل والأنظمة التعليمية الحديثة.‬

‫وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة في إطار الالتزام بالأخلاقيات المتعارف عليها، مشيدا بمجهودات قيادات الكليات في تطوير البرامج الدراسية والوسائل التعليمية والمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة. ‬

مشيرا إلى أن الجامعة تحرص دائما على التميز كمنظومة عمل متكاملة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة بما يخدم قطاع عريض من الشباب الجامعي ويصب في صالح الوطن، بحيث تكون العملية التعليمية والجامعة مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على تقديم رسالتها في خدمة المجتمع.

وشدد على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في المجالات والأنشطة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مؤكدا أن مكتبه مفتوح دائما لتلقى أي اقتراحات أو رؤى للطلاب والاستماع لها بأذن المسؤول والأب الحريص على مصلحة الطلاب والطالبات.