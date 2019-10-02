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مرصد الأزهر يدين حادث إهانة سيدة مسلمة فى ألمانيا بعد صب الكحول على رأسها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حادث الإهانة الذى تعرضت له سيدة محجبة فى العاصمة الألمانية برلين؛ حيث قام رجل (35 عامًا) بتوجيه ألفاظ مهينة، وصبِّ «الكحول» على رأس تلك السيدة المسلمة داخل محطة مترو منطقة «هيليرس دورف»، الأمر الذى يعدُّ استفزازًا لمشاعر المسلمين فى شتَّى بقاع الأرض.

 

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وأكد المرصد فى بيان له رفضه الشديد لتلك الممارسات المتطرفة التى تزداد وتيرتها يومًا بعد آخر، وتخالف ما دعت إليه الشرائع السماوية وما نصَّت عليه الأعراف والمواثيق الدولية من احترام الآخرين على اختلاف دياناتهم، محذرًا من أن هذه الانتهاكات المتكررة بحقِّ السيدات المحجبات، تقوض فرص التعايش، وتهدد السلم المجتمعى داخل المجتمعات الغربية.

 

وأشار المرصد إلى أن هذا الفعل غير المسئول جريمة عنصرية، وسلوك مشين ناجم عن خطاب الكراهية المتصاعد الذي تتبناه بعض وسائل الإعلام الغربية ضد المسلمين، مطالبًا بضرورة توفير الحماية للمسلمات داخل الأراضى الألمانية، وتقديم ضمانة حقيقية تساعد على الاندماج الفعلى داخل هذا المجتمع.

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