شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفتح باب التحويلات لطلاب الأول الثانوى بمدارس المتفوقين اعتبار من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التحويلات بين مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، نظرًا لوجود عدة التماسات بشأن قبول تحويل طلاب الصف الأول الثانوى التى ترتبط بعضها بحالات صحية وغيرها من الحالات المعروضة، وعدم إثقال أولياء الأمور بأية أعباء معنوية أو مادية نتيجة بُعد أبنائهم عن محال إقامتهم للاستفادة بهذا النظام التعليمى المتميز.

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التحويلات يبدأ اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 3/10/2019 حتى الثلاثاء 8/10/2019، على أن يتقدم الطالب بطلب تحويله بالمدرسة المقيد بها لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أن معايير التحويل تأخذ فى الاعتبار مجموع درجات الطالب فى اختبار القبول بالمدارس، وبما لا يخل بالمراكز القانونية التي اكتسبها الطلاب فى التنسيق السابق الذي أقامته الوزارة.

وأعلنت الوزارة أن المدارس المتاحة هي: مدرسة المتفوقين (STEM) بمدينة السادس من أكتوبر (بنين فقط)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالعبور (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالشرقية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالغربية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالإسماعيلية (بنين وبنات).

