مدبولي: الرئيس كلف الوزارات المعنية بمُساندة مشروعات المُنتجات التُراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن هناك تكليفاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارات المعنية بتقديم المساندة الكاملة لمشروعات المنتجات التراثية والعمل على توفير منافذ لتسويقها ؛ وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام والصناعات التراثية واليدوية بشكل خاص.

جاء ذلك في مستهل اجتماع الحكومة الذي عقد بمعرض "تراثنا" الذي تم افتتاحه اليوم بحضور الرئيس السيسي ، والذي يعد الأكبر محلياً في عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وقال مدبولي: "إن المعرض هذا العام والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة يشهد مشاركة أكثر من 500 عارض"..مؤكداً دعم الحكومة لهذه المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل والعمل على توفير منافذ لتسويق هذه المنتجات والترويج لها.

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وأفاد رئيس الوزراء بأن عدداً كبيراً من المنتجات التي يضمها المصنع على أعلى مستوى وتتميز بالتنوع والجودة والإتقان.. مشيرا إلى أن العارضين طلبوا تسويق منتجاتهم بالخارج حيث عرض مدبولي على وزيرالخارجية سامح شكري التنسيق مع السفارات المختلفة لبحث هذا الملف.

وأشار إلى أن التوسع في إقامة هذه المعارض داخلياً وخارجياً يسهم في تسويق منتجات تلك المشروعات مما يُشجع أصحابها على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتُلائم احتياجات الأسواق العالمية، وتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

ونوه مدبولي بأن المعرض يضمُ سيدات من سيناء ممن كان أزواجهن وأبناؤهن شهداء في الحادث الإرهابي بمسجد الروضة 24 نوفمبر 2017 وكان لهم منتجات غاية في الجودة.​