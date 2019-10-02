هشام يونس ينشر استقالته من مجلس الصحفيين.. وسكرتير النقابة: لم نتسلمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على:

نشر هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، نص استقالته من مجلس النقابة على صفحته الشخصية على فيسبوك، فيما قال محمد شبانة السكرتير العام لمجلس نقابة الصحفيين لمصراوي، إنه بصفته السكرتير العام لم يتلق أي استقالة حتى هذه اللحظة.

وأكد شبانة أن يونس لم يقدّم الاستقالة إلى مجلس النقابة حتى الآن، فيما أشار مصدر من داخل النقابة، إلى أن أعضاء المجلس سيبحثون أمر الاستقالة في اجتماعهم اليوم، إذا قدمها استقالة يونس.

وفي تدوينته، أرجع يونس سبب استقالته إلى ما وصفه بوقوع "أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا."

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وأضاف: "أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة، حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لاطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا."

وتابع: "هذه الاستقالة ليست قفزا من السفينة ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها، وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعا متربصين بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا."

وناشد يونس مجلس النقابة التحقيق في الوقائع التي دعته للاستقالة، وإبلاغ النيابة العامة إذا كان الأمر يستحق ذلك.