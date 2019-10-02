لجان النواب.. أبو شقة لـ"التشريعية" والمراغي لـ"لقوى العاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:
فاز الدكتور أسامة العبد برئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتزكية، كما فاز النائب الدكتور أسامة الأزهري، واللواء شكري الجندي، بمنصبي وكيلي اللجنة، وفاز الدكتور عمر حمروش بأمانة سر اللجنة، بالتزكية.
وفاز المستشار بهاء أبوشقه برئاسة اللجنة التشريعية بالتزكية ونبيل الجمل، إيهاب الطماوي بمنصب الوكيلين وإيهاب الخولي أمين سر.
وفاز النائب جبالي المراغي، برئاسة لجنة القوى العاملة فيما فاز كل من النائبين سولاف درويش ومايسة عطوة، بمنصب وكيلي اللجنة، والنائب عبدالفتاح محمد بمنصب أمين سر اللجنة.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25، بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.
جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان في مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأي منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.
ومن المقرر، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة اليوم الأربعاء.
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