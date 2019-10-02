انسحابات بانتخابات "إعلام النواب" وهيكل يفوز بالتزكية للعام الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شهدت انتخابات لجنة الإعلام بمجلس النواب، لدور الانعقاد الخامس انسحاب النائب أسامة شرشر، من الترشح على رئاسة اللجنة وامتنع عن التصويت بعد تقدمه بأوراق ترشحه.

وفاز النائب أسامة هيكل، برئاسة اللجنة بدور الانعقاد الخامس بالتزكية بعد انسحاب شرشر، فيما فاز كل من محمد شعبان ونضال السعيد بوكالة اللجنة والدكتور نادر مصطفى بأمانة سر اللجنة.

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وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25، بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان في مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأي منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

ومن المقرر، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة اليوم الأربعاء.