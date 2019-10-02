محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة شهر أكتوبر، موضحا أن يوم الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد القوات المسلحة. وجاء نص القرار كالتالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن إجازة 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.