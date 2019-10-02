مستند| حكم بأحقية الموظفين غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" في علاوتين 20 %

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، حكما باستحقاق العاملين في الدولة غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة الـ١٠% وضمها على الأساسي اعتبارا من يوليو 2017، وعلاوة الغلاء بنسبة 10% من الأساسي في يوليو 2017 وإضافتها على المتغير وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ ذلك بأثر رجعى من وقت صدور القانون، ليحق إلى العامل علاوتين بنسبة 20 %.

وذكرت حيثيات الحكم الصادر في الأول من يوليو الماضي ، أن حيثيات الحكم أكدت أن القانون الصادر في يوليو الماضي من رئيس الجمهورية، منح أحقية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على علاوتي 20 %.

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وأوضحت الحيثيات أن صاحب الدعوى، أحد موظفي شركة أزياء، يتبع قطاع الأعمال العام، وغير مخاطب بقانون الخدمة المدنية لذلك من حقه الحصول على العلاوتين السالف ذكرهما.

وينص القانون رقم 77 الصادر في يونيو والمعمول به اعتبارًا من أول يوليو 2017 على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.

يذكر أن محكمة أول درجة رفضت دعوى العامل، واستأنف على قرارها حتى صدور قرار محكمة ثان درجة، فيما يحق للشركة الطعن أمام محكمة النقض، كآخر درجة تقاضي؛ لتصدر قرارها النهائي والبات في موضوع الدعوى.