"مريض نفسي".. سائق يستعين بمسجل خطر لقتل جاره الطبيب لسرقته في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مقتل طبيب أسنان، على يد جاره بعدما استعان بمسجل خطر لارتكاب الجريمة، داخل شقته بمنطقة المنشية بالطوابق في الهرم-(حسب تحريات المباحث).

كما طالبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنه تم العثور على جثة المجني عليه "صفوت م."، طبيب أسنان، في العقد السادس من عمره، بعد تقييد يديه وقدميه، وخنقه، بالإضافة إلى ظهور انتفاخ بمنطقة البطن نتيجة لمرور عدة أيام على مقتله، كما تبين وجود بعثرة في محتويات المسكن.

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وأوضحت التحقيقات أن المتهم سائق ميكروباص جار المجني عليه في ذات العقار، مشيرة إلى أنه استعان بمسجل خطر؛ لسرقة المجني عليه طمعا في أمواله، خاصة أن القتيل مريض نفسي ويسير في الشوارع مرتديا جلبابا ممزقا حاملا على كتفه حقائب متسخة، ثم يعود إلى شقته بعد جولة طويلة بالشوارع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الرئيسي قام بنسخ مفتاح شقة المجني عليه في وقت سابق، موضحة أنه استعان بالمتهم الثاني وقتلا الطبيب، واستوليا على مبلغ 1150 جنيها و3 هواتف محمولة، وفرا هاربين.

كان تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكن بالمنطقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب في حالة تعفن، وتبين أنه يقيم بمفرده.

وألقت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفى لاشين والرائد محمد سعودي، معاوني مباحث الهرم، القبض على المتهم الأول من منزله، والثاني من مصر القديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.