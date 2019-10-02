محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
مثّل المتهم بقتل زوجة عمه وابنتها والشروع في قتل ابنها في منطقة أبوالنمرس، جريمته أمام فريق من النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بعد أن ضبطته أجهزة الأمن.
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد.
واعترف المتهم "صابر م."، 17 سنة، أنه استغل عدم وجود عمه بالمنزل، وترك زوجته الباب مفتوحًا، خلال وقوفها مع إحدى جيرانها، وتسلل للمنزل، وفور عودتها، سدد لها عدة طعنات، ثم استكمل جريمته بقتل ابنتها، وإلقاء ابنها من النافذة حتى لا ينكشف أمره وفر هاربا.
كان مركز شرطة أبوالنمرس، تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل، تبلغ من العمر27 عامًا، وابنتها البالغة من العمر 7 سنوات مصابين بعدة طعنات داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور عليهما مفارقين الحياة، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض، كما تبين أن طفل المجني عليها، تم إلقاؤه من نافذة المنزل وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر المتهم بذبح زوجة عمه وابنتها في أبو النمرس يمثل جريمته أمام النيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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