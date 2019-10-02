ضبط حداد بحوزته طبنجة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، والرواد محمود سعداوي، وأحمد الدالي وإسلام رمزي وأحمد شعلان، ضباط مباحث القسم، من ضبط "محمود.م" حداد ومقيم شارع عبد الرزاق غريب عزبة الوالدة دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 11823 لسنة 2014م حلوان شروع في قتل حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية سلاح ناري طبنجة عيار 8 مم غير مبلغ بسرقتها، عدد 4 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.