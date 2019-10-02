"قيّدوه بحبل وعذبوه".. استغاثة عامل تنقذه من الخطف على يد 8 أشخاص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أنقذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عامل، اختطفه 8 أشخاص، واعتدوا عليه بالضرب وكبلوه بحبل بلاستيك، بسبب استيلائه على مبلغ 2000 جنيه أثناء عمله طرف أحدهم.

تبلغ للمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، من الأهالي بسماع صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل سيارة، أعلى طريق صلاح سالم دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص ومن خلال تتبع خط سير السيارة المشار إليها تمكن الرواد محمد فتحي ومحمد صفوت ومحمد خيري وإيهاب أنور، ومصطفى أرز، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من "محمد.ز" عامل كرتون مالك وقائد السيارة، "محمد.ح" سائق، "محمد.ع" سائق، "إسماعيل.ع" عامل كرتون، "هاني.ر" عامل كرتون، "ريم.م" عاملة كرتون، "احمد.م"، بائع، "معتز.ي" سائق وبصحبتهم المجني عليه أحمد فكري عامل مصاب بكدمات بالوجه وسحجات باليدين والقدمين، وأسفل الظهر مكبل اليدين والقدمين بحبل بلاستيك.

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بسؤال المجني عليه قرر بقيام سالفي الذكر باستدراجه لمحل الواقعة والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وتكبيله بحبل بلاستيك واصطحابه داخل السيارة المشار اليها كرها عنه سبب قيامه بالاستيلاء على مبلغ 2000 جنيه أثناء عمله طرفه واتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط أيدوها وأقر الاول بأنه نظرا لقيام المجنى عليه بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه إثناء عمله طرفة خطط لاستدراجه لمنطقة سوق الزلزال دائرة القسم واختطافه ومساومة أهليته على دفع المبلغ المالي فاستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وفي سبيل ذلك وفور وصول المجنى عليه قاموا بالتعدي عليه بالضرب واصطحابه داخل السيارة المضبوطة بحوزتهم كرها عنه، بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد عمرو عويضة، مأمور قسم المقطم، والمقدم فايز العشماوي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.