ضبط هارب من حبل المشنقة في قضية قتل بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، متهم هارب من الإعدام في منطقة المطرية، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت للمقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المطرية، تفيد قيام "خالد. ر"، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 17251/7356 لسنة 2013م المطرية قتل عمد وحيازة سلاح ناري، والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 10/4/2019م بتغير محل إقامته.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، للقبض على المتهم.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائدان أيمن فؤاد، ومحمود الحسيني، معاونا مباحث قسم شرطة المطرية من ضبطه.

وبمواجهته أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، إلى النيابة العامة.