شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول اجتماع مجلس إدارة لـ«اقتصادية قناة السويس» برئاسة يحيى زكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أول اجتماع مجلس إدارة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بعد توليه رئاسة المنطقة، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والإسكان، والنقل، ومحافظي بورسعيد، والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونواب رئيس الهيئة الاقتصادية، وعدد من أعضاء المجلس من ذوي الخبرة المالية والقانونية.

وقال «زكي» إن الاجتماع تطرق لعدد من الموضوعات والملفات الخاصة بالمشروعات القائمة حاليا بالمنطقة، والمشروعات الجاري التفاوض عليها بعد دراستها من جانب اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

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وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية على أهمية تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفقا للرؤية العامة للدولة، والعمل على جذب استثمارات جديدة داخل قطاعي الهيئة، كما تم مناقشة وعرض آخر المستجدات بشأن تجهيزات البنية التحتية والمرافق والعمل على الانتهاء من المفاوضات الجارية مع بعض المستثمرين حاليا.

على جانب آخر، اعتمد المجلس، خلال جلسته، القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ بأكبر فائض في تاريخ الهيئة، مما يعكس جهود العاملين بالهيئة خلال الفترة الماضية.

وخلال اجتماعه، أثنى المجلس على المجهودات التي قام بها الفريق مهاب مميش خلال فترة توليه رئاسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما قام به من أعمال خلال الفترة الماضية مما انعكس على أداء الهيئة الاقتصادية وكذلك جذب الاستثمارات داخل المنطقة.