شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التحويلات لطلاب الأول الثانوي بمدارس المتفوقين «STEM» غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، عن فتح باب التحويلات بين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، نظرًا لوجود عدة التماسات بشأن قبول تحويل طلاب الصف الأول الثانوي والتي ترتبط بعضها بحالات صحية وغيرها من الحالات المعروضة، وعدم إثقال أولياء الأمور بأية أعباء معنوية أو مادية نتيجة بُعد أبنائهم عن محال إقامتهم للاستفادة بهذا النظام التعليمي المتميز وفي إطار الحرص على مصلحة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التحويلات يبدأ اعتبارًا من غد الخميس حتى الثلاثاء المقبل، على أن يتقدم الطالب بطلب تحويله بالمدرسة المقيد بها وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أن معايير التحويل تأخذ في الاعتبار مجموع درجات الطالب في اختبار القبول بالمدارس، وبما لا يخل بالمراكز القانونية التي اكتسبها الطلاب في التنسيق السابق الذي أقامته الوزارة.

وأعلنت الوزارة أن المدارس المتاحة هي: مدرسة المتفوقين (STEM) بمدينة السادس من أكتوبر (بنين فقط)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالعبور (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالشرقية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالغربية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالإسماعيلية (بنين وبنات).