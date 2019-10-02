شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: برنامج تفاعلي لمنهج «كونّكت» للصف الأول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنتاج برنامجًا تفاعليًا لطلبة الصف الأول الابتدائي لمنهج اللغة الإنجليزية «Connect- Primary 1» بهدف تقديم المحتوى للطالب بطريقة جذابة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة فتحية خيري، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن البرنامج يجمع بين أساليب الشرح المختلفة من صوتيات وأغاني للأطفال، ورسوم متحركة، وتدريبات وذلك بهدف جذب الطالب في هذه المرحلة العمرية وتقديم المحتوى بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن تحميله على جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير المناهج.

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جدير بالذكر أن الوزارة تنتج محتوى إلكتروني للصفوف الدراسية المختلفة يمكن الوصول إليها من خلال بوابة المناهج التعليمية http://elearning1.moe.gov.eg

وفى سياق متصل، وجه عدد من أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي شكوى للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي بنظام التعليم القديم.

وقالت شيماء على ماهر منسق حملة «بالتعليم نبني بلدنا» على صفحة الحملة في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن كتاب مادة الدراسات الاجتماعية يضم 11 درسًا، لا تتناسب مع طفل في سن الصف الرابع الابتدائي.

وأضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي أصابت الطلاب بعقدة والأمهات ايَضًا»، مضيفة: «مناهج الصف الرابع الابتدائى بشكل عام تحتاج لإعادة تقييم وتطوير شامل يناسب المرحلة العمرية للطلاب».