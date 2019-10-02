شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوشقة» باقِ رئيسًا لـ«تشريعية النواب» و«الجمل» وكيلاً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت التحالفات الانتخابية داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يقودها ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، علن بقاء المستشار بهاء أبوشقة في رئاسة اللجنة، والمستشار نبيل الجمل وكيلاً، مع الإطاحة بالمستشار أحمد حلمي الشريف والذي ظل في مقعد الوكيل لـ4 سنوات متتالية، على أن يتم الدفع بالنائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة السابق، على مقعد وكيل ثاني للجنة.
كما كشفت التحالفات عن إعادة النائب إيهاب الخولي، وانتخابه أمين سر للجنة، وهو المقعد الذي خسره في دور الانعقاد السابق، أمام «الطماوي».
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