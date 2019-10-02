شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: مشروع قانون لزيادة حصة الفرد في «بطاقة التموين» إلى 100 جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مؤكدًا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.
وأوضح «وهدان» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل اعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين.
وأشار إلى أن سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارت التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.
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