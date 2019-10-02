شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: بدء انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.. وإعلان النتائج الساعة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بدء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس لاختيار رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان لدور الانعقاد العادي الخامس للبرلمان، وفقا للمادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس، لافتًا إلى أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها في جلسة عامة لاحقة في تمام الساعة الرابعة مساء، اليوم الأربعاء.

وقال «عبدالعال»، في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، إن الاقتراع السري داخل اللجان النوعية يتم بحضور أغلبية أعضاء اللجنة، وفي حال لم يكتمل النصاب في أي لجنة فسيتم تأجيل موعد الانتخابات فيها لوقت آخر يحدده رئيس المجلس.

وأشار «عبدالعال» إلى أن إجراء انتخابات اللجان النوعية جاء بعد موافقة أعضاء المجلس على قوائم تشكيل اللجان في الجلسة العامة اليوم، معلنا رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم لإعلان نتائج الانتخابات.