شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «أكساد» والبحوث الزراعية يتفقد مشروع تقييم أصناف الذرة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد علمي وفني، ضم الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة «أكساد» ونقيب الزراعيين، يرافقه الدكتور حاتم على رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي بوزارة الزراعة، برنامج انتاج أصناف الذره الرفيعة البيضاء، والذي ينفذه مركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الذره الرفيعة التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بالتعاون مع اكساد وذلك بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.

وقال الدكتور رفيق صالح مدير عام أكساد إن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة يقوم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتقييم سلالات الذره الرفيعة المنتجه من اكساد والعالية الإنتاجية والمتاقلمة مع التغيرات المناخية والمحتملة للجفاف ذات الإنتاجية العالية من الحبوب تحت ظروف الجافة وشبه الجافة.

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واضاف «صالح»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، ان خبراء المركز العربي تمكنوا بالتعاون مع خبراء وزارة الزراعة المصرية من تنفيذ 9 مشروعات بحثية وتنموية تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر ومساعدتها في استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني للتأقلم مع مخاطر التغيرات المناخية وتكون أكثر تحملا للجفاف ونقص المياه، منها مشروع لانتاج هجن الذرة البيضاء (سورجم) عالية الانتاجية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه، قال الدكتور سيد خليفة إنه يتم تنفيذ مشروعات تعاون مع مركز البحوث الزراعية تستهدف الزيادة الراسية للمحاصيل الحقلية وخاصة الذرة والقمح والبقوليات للاقتراب من الاكتفاء الذاتي من محاصيل تحقيق الامن الغذائي وتكون اكثر تاقلما مع التغيرات المناخية وخاصة الجفاف وملوحة التربة وأقل استهلاكا للمياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية.

واضاف «خليفة» في تصريحات صحفية الاربعاء انه يجري ايضا تنفيذ مشروعات مشتركة بين «اكساد» ومركز البحوث الزراعية للاستفادة بمخلفات الإنتاج الزراعي لإنتاج علائق علفية مركزة من المخلفات الزراعية لتوفير التغذية اللازمة لتطوير الاداء الإنتاجي في الماعز والأغنام بالتعاون مع معهد الانتاج الحيواني لتحقيق أعلي عائد من تربية هذه السلالات في مختلف مناطق الإنتاج.