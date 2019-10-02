شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: أنفقنا 10 مليارات جنيه على مشروعات قومية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن الدولة أنفقت 10 مليارات جنيه على مشروعات قومية بالدقهلية، كما تم دخول 30 مدرسة للخدمة في سبتمبر الماضي بتكلفة 450 مليون جنيه، وطرحت 28 مدرسة جديدة للإنشاء، وإنشاء محطة محولات بتمي الأمديد بتكلفة بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ ضرورة أن يكون للجميع دور في بناء الدولة المصرية، موجها الشكر للصحفيين ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة لانتباههم للمؤامرة التي تتعرض لها مصر ومساهمتهم في القضاء على الشائعات والأكاذيب التي ساقتها بعض القنوات المغرضة.

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وقال المحافظ خلال اللقاء: «فيه مجهود كبير الدولة تبذله، محتاجين الناس تعرفه خاصة الطبقة الفقيرة، فمشوار من المنصورة إلى القاهرة حاليا يمكن أن يحتاج إلى 4 ساعات للوصول، وبعد انتهاء إنشاء 6 كباري على الطريق سيكون زمن الوصول في حدود ساعة ونصف فقط، وهذا إنجاز كبير في حياة المواطنين.

وأعلن المحافظ عن إجراء تغييرات كبيرة بين العاملين في المحليات وديوان عام المحافظة، ووصفها بأنها تغييرات مدروسة من خلال مقابلات واختبارات.

وقال «شاروبيم»: «الحركة أعدها لنا خبرة شابة هو الدكتور أحمد مختار السكرتير العام وهو لديه خبرات كبيرة ونرحب به على أرض المحافظة».

وأضاف «لا يسألني أحد من العاملين لماذا تم نقله من مكانه وبلاش اشمعنا فلان» لأن كل شيء وفقا لإجراءات التقييم والمتابعة، مشيرا إلى أنه غير 20 رئيس مركز من بين 20 خلال عام واحد فقط.