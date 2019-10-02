شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تنفذ مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ظاهرة التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف السيد محمد، مدير عام حماية الشواطئ لوسط الدلتا والمشرف على مشروع حماية بركة غليون، إنه يتم حاليا تنفيذ عدة مشروعات لحماية السواحل المصرية من ظاهرة التغيرات المناخية.

وأوضح «السيد» أنه يأتي على رأس هذه المشروعات، المنطقة الساحلية للساحل الشمالي للدلتا بمحافظة كفر الشيخ شمال الطريق الدولي من غرب ميناء الصيد ببرج البرلس، وحتي شرق أعمال الحماية بشرق مصب فرع رشيد، والتي تتعرض للغمر بالمياه بفعل النوات وهياج البحر اثناء فصل الشتاء، وذلك نظرا لانخفاض مناسيب الأرض الطبيعية الشاطئية بالمنطقة، حيث تصل مياه البحر اثناء النوات إلى الطريق الدولي الساحلي وتتعرض الأراضي الزراعية للغرق، كما تزداد أيضا ملوحة المياه الجوفية بالمنطقة.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ أعمال حماية المناطق المنخفضة من شمال مسطروة، وشرق المدينة الصناعية بمطوبس شمال شرق الطريق الدولى الساحلى، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 12 مليون جنيه، بجانب مشروع امتداد حماية المناطق المنخفضة شمال مسطوره، وشرق المدينة الصناعية بمطوبس، ومشروع شمال شرق الطريق الدولى الساحلى، وذلك بتكلفة 6 ملايين جنيه، مشيرا إلىأنه تم الانتهاء من تجهيز موقع المشروع حول بركه غليون الذي تصل تكلفته الإجماليه نحو 98 مليون جنيه.