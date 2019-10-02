شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.. وتكثف الرقابة على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهر، والدواجن 2.5 شهر.

وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.