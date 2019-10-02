شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» يوضح موقفه من «هتلر»: «لا يمكن أن يكون محل إشادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دافع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن وجهة نظره في حديثه عن الزعيم الألماني «أدولف هتلر» في جلسة اليوم، أن كلامه عن إحدى الشخصيات الألمانية اجتزئ من سياقه من قبل أصحاب المصالح أو المغرضين ليمنعوه من الكلام، وقال: «لن نبطل كلام بل سنتكلم، لكن أن تأخده بعيدا عن سياقه وتجتزئه لا يخيفينا على الإطلاق، فنحن نسير في الطريق الصحيح».

كان «عبدالعال» قال إن هتلر الشخصية التاريخية لألمانيا نجح في وضع بنية أساسية للدولة جعلتها حتى اليوم في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، وأوضح أن حديثه هذا فسره البعض بعيدا عن مضمونه بأنه يشيد بشخصيات تاريخية لها من خطايا وأخطاء ليست محل إشادة، بل إن إشادته بالشعب الألمانى وبنيته الأساسية التي لا تزال شاهدة حتى اليوم، فهذه الشخصية ارتكبت الكثير من الخطايا والأخطاء ضد الإنسانية ولا يمكن أن تكون محل إشادة.

وأشار «عبدالعال» إلى أن المؤشرات التي تصدرها مراكز الاقتصاد العالمية حول تحسن الاقتصاد المصري تثير الغيرة والحقد والحسد لدى البعض، وكذلك ترتيب الجيش المصري بين أقوى جيوش العالم والأقوى في المنطقة، لذلك يتعرض الجيش المصري للتشكيك في رجال القوات المسلحة حتى لا يظل بقوته.

ووجه «عبدالعال» حديثه لمن وصفهم بمجموعة الحاقدين من الداخل التي تغذي الخارج قائلا: «ماهو لازم يجند بعض ضعاف النفوس داخل الدولة ويفسر أي كلام ويبدأ يعمل منه، لذا لن نرد على حرافيش أحدهما سكران والثانى مخمور».

Advertisements

وأضاف رئيس مجلس النواب أن قطار الدولة نحو التقدم انطلق نحو تطوير الوطن، ولن يتم السماح لأحد لإيقافه.

ولفت «عبدالعال» إلى أن الجمعة الماضية كانت رسالة للعالم كله، مشيراً إلى أحداث الجمعة السابقة قائلا: «يعني 5 أو 6 طالعين من ماتش الأهلي والزمالك نصورهم وتبقا مظاهرة، دا إحنا 20 مليونا في القاهرة لو شوية في محطة الأتوبيس حيقولوا مظاهرة، واللي خارجين من محطة قطار رمسيس من الصعيد لو صورتهم حتقول مظاهرة، حتى هذا المجلس بعد انتهاء الجلسات حوالي 3 آلاف موظف بيخرجوا ماشيين في قصر العيني تصورهم تبقا مظاهرة».

وشدد على أن ما قاله بجلسة اليوم أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات سياسية وحزبية وإعلامية صحيح وليس «كلام ننيم الناس به».

فيما قال النائب محمد الحسيني إن مجلس النواب تحمل مسؤولية تقاعس بعض الوزارات وأصبح النائب يتحمل عبء تردي الخدمات مثل جمع القمامة وإصلاح المجاري والصرف، في حين أن النخبة بتطلب تقعد مع رئيس الجمهورية، وأن الأولى أن يسمع الرئيس للمناطق الشعبية وليس للنخبة التي تطل علينا في وسائل الإعلام لتكرر نفس الأسطوانة، «ولما الدولة تتعرض لخطر كله بيجري».

ورد النائب محمد عقل قائلا: «البرلمان شال الشيلة كاملة من الداخلية والأجهزة الرقابية والحكومة في إجازة».