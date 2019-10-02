شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يدعو الحكومة لإلقاء بيان الأسبوع المقبل: «ثورة المجلس لن تهدأ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مظاهرات تأييد الرئيس الجمعة الماضية كانت رسالة للعالم كله، وتابع: «نحن هنا في مصر أظهرنا أصالتنا، ومناعتنا قوية، ونحاول نقويها بإجراء العديد من الإصلاحات»، مشددا على أن ما قاله بجلسة الأمس من أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات سياسية وحزبية وإعلامية صحيح وليس «كلام ننيم الناس به».

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وشدد عبدالعال، خلال جلسة اليوم، على أن وسائل التواصل الاجتماعى يجب أن تكون وسيلة لتوصيل الحقيقة، ولكن البعض يتخذها وسيلة لنشر الشائعات والأكاذيب، مضيفا: «يعنى 5 أو 6 طالعين من ماتش الأهلي والزمالك نصورهم وتبقى مظاهرة، دا إحنا 20 مليونا في القاهرة لو شوية في محطة الاتوبيس حيقولوا مظاهرة، واللى خارجين من محطة قطار رمسيس من الصعيد لو صورتهم حتقول مظاهرة.. حتى هذا المجلس بعد انتهاء الجلسات حوالى 3 آلاف موظف بيخرجوا ماشيين في قصر العينى تصورهم تبقى مظاهرة».

وقال رئيس مجلس النواب إنه سيدعو رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وعددا من الوزراء لحضور الجلسة العامة الأسبوع المقبل لإلقاء بيان أمام البرلمان.

وأضاف عبدالعال: «ثورة المجلس لن تهدأ إلا بتوصيل الحقيقة للمواطنين، ورئيس الوزراء مدعو لإلقاء بيان لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين، فنحن نسير في الطريق الصحيح».