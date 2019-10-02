شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات المباني.. «التخطيط» توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» انفوجرافًا يوضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات البنائية، كخدمة من خدمات المبانى التي تقدم ضمن خدمات المحليات.

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وأوضح انفوجراف وزارة التخطيط الإجراءات اللازم اتباعها للحصول على تلك الخدمة، وهى ملء النموذج الخاص بالخدمة، تقديم المستندات المطلوبة للخدمة، سداد رسوم المعاينة، وبعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحى برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة، ثم في النهاية على طالب الخدمة أن يقوم بتسديد الرسوم لتلقي الخدمة.

وأشار الانفوجراف المنشور إلى أن المعايير المؤهلة للحصول على تلك الخدمة تتمثل في عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة ووجود مالك الأرض أو وكيل أعمال بتوكيل رسمى موثق.

وتتمثل المستندات المطلوبة لأداء تلك الخدمة في توفير صورة عقد الملكية، صورة بطاقة الرقم القومى، رسم كروكى يبين الموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه من مهندس نقابى مع تقديم الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة، ويحصل طالب تلك الخدمة عليها في مدة زمنية تقدر بـ7 أيام.

وزارة التخطيط توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع كخدمة من خدمات المحليات

وزارة التخطيط توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع كخدمة من خدمات المحليات

وزارة التخطيط توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع كخدمة من خدمات المحليات

وزارة التخطيط توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع كخدمة من خدمات المحليات