شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن الانتهاء من تطوير وتحسين 166 محطة سكة حديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل إنه يتم تكثيف الأعمال الخاصة بتطوير وتحسين 181 محطة (133 تحسينا – 48 تطويرا) لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية من (بنية تحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة إشارات وتطوير الورش والتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الاسطول الحالي من العربات والجرارات وإنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية).

وأضافت الوزارة، في بيانها، الأربعاء، أن هيئة السكك الحديدية قد انتهت من تحسين عدد 124 من إجمالي عدد 133 محطة مخطط تحسينها منها محطات (محلة روح – أنشاص الرمل – العالمين – نفيشة – الراهبين – شندويل المحطة- ناصر – بنى حدير)، وأنه جارٍ العمل حالياً بعدد 9 محطة يتم تكثيف العمل بها للانتهاء منها في التوقيات المحددة، وذلك حسب توجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من تطوير عدد 42 محطة من إجمالي 48 محطة مخطط تطويرها منها محطات (بورسعيد – الرجدية – نشرت – السنطة – سجين الكوم – فوه)، وجارٍ العمل بعدد 3 محطات والانتهاء من اللمسات النهائية لمحطات القاهرة وسيدي جابر، وتم تأجيل العمل بمحطة العصافرة بخط أبوقير لحين إقرار تطويرها ضمن خطة تطوير الخط بالكامل.