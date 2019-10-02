شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يستأنف عمل مبادرة «نور حياة» في المدارس الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق «تحيا مصر» اليوم الأربعاء، أن المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار«نور حياة» ستستأنف عملها بالمدارس الإبتدائية يوم الإثنين القادم بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها الصندوق في العاشر من فبراير الماضي بالمدارس.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إجراء الكشف الطبي على نحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسي 2019-2020 وذلك في 5 محافظات جديدة هي: القليوبية،، الدقهلية،، مطروح، السويس، وبني سويف، بالإضافة إلى الـ 5 محافظات التي بدأت بها المبادرة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي وهي المنيا، قنا، والأقصر، الشرقية، والاسكندرية ليصبح إجمالي المحافظات التي تعمل بها المبادرة حتى الآن 10 محافظات.

وأجرت المبادرة الكشف الطبي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي المنصرم على نحو 100 ألف تلميذ، وقامت بتوفير 12 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم خلال الكشف الطبي مجانا.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على أربعة مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ.

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كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأوضح «عبدالفتاح»، أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هي: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي «موبايل فيجن»، جهاز كشف الشبكية وقاع العين «سلايت لامب»، وجهاز الكشف الالكتروني «ريفركتور»، وجهاز قياس العدسات «ديجتال لينز ميتر» لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

يذكر أن صندوق «تحيا مصر» رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

صندوق "تحيا مصر" يستأنف مبادرة "نور حياة" في المدارس الابتدائية

صندوق "تحيا مصر" يستأنف مبادرة "نور حياة" في المدارس الابتدائية

صندوق "تحيا مصر" يستأنف مبادرة "نور حياة" في المدارس الابتدائية