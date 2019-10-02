شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالسويس يتقدم ببيان عاجل حول «هجوم مدير سد النهضة على مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، الأربعاء، ببيان عاجل بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب حول «تصريحات المدير التنفيذي لسد النهضة ضد مصر والتهكم عليها»، بحسب البيان.

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وقال النائب في بيانه إنه «استنادًا وإعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور والمادة ( 197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه بيان عاجل وطلب احاطة إلى السيد وزير الخارجية حول تصريحات المدير التنفيذي للمكتب الفني لسد النهضة الاثيوبي أحمد نجاش إن مصر تتصرف كأنها صاحبة «سد النهضة» واقتراحها «مضحك»، وهو تصرف غير مقبول عن مصر ويجب التعامل معه بحزم في هذا الملف حفاظًا على حق الشعب المصري وحصته التاريخية في مياه النيل».

وتابع: «المسئول الإثيوبي قام بالتهكم على مصر بالقول أن اقتراحات مصر دائمًا ما تثير الضحك وأن ما تقترحه مصر سيؤثر «بشكل كبير» على إثيوبيا وتجاهل المسؤول الإثيوبي حق مصر التاريخي بالاتفاقيات الرسمية في حصة مصر في مياه النيل».

وأضاف النائب في بيانه «باعتبار أن الأمر عاجل وخطير وهناك تصعيد من الجانب الإثيوبي وتجاهل حق مصر ومطالبها الشرعية والذي سبقه منذ أيام إعلان فشل مفاوضات سد النهضة برجاء توجيه بيان عاجل واستدعاء وزير الخارجية لتوضيح الأمر، الذي يهم الشعب المصري والأمن والسلم الاجتماعي».