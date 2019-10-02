شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد الواحد رئيسا لـ"نقل البرلمان" و"ضيف الله" و"عبدالله زين" وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب هشام عبد الواحد برئاسة لجنة النقل بالبرلمان، والنائبان رزق راغب ضيف الله ومحمد عبد الله زين بمنصب وكيلى البرلمان، والنائب خالد عبد المولى بمنصب أمين السر، بالتزكية.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25 لجنة، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

Advertisements

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

ومن المقرر، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء.

