شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يترأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إخبارية، بأن رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى ترأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطنى، على خلفية الاحتجاجات التى تضرب البلاد منذ أمس. وحجبت السلطات العراقية اليوم الأربعاء مواقع التواصل الاجتماعى، بالتزامن مع فعاليات اليوم الثانى للمظاهرات التى تندد بما سمته الفساد المستشرى فى البلاد، وقتل وأصيب عدد من العراقيين أمس، عند جسر الجمهورية الفاصيل بين العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء.

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